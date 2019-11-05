Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры. Это произошло в ходе заседания Совета при президенте РФ по русскому языку, передает «РИА новости» во вторник, 5 ноября.

На заседании российскому лидеру привели пример Воронежского государственного университета, где при наборе групп в магистратуру всего шесть бюджетных мест, а сама группа не может быть меньше 12 человек. Путин сказал, что, если это так, то трудно что-то комментировать и попросил коллег сделать это.

Министр попытался объяснить ситуацию с приемом на филологические факультеты тем, что сегодня по статистике на бюджетной основе обучается примерно 40% абитуриентов, остальные учатся платно или за счет работодателей, и эти показатели учитываются при распределении контрольных цифр приема.

На это президент ответил, что плохо основываться «на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни». «Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест», — сказал российский лидер.

Путин считает, что нельзя рассчитывать на то, что шесть человек пойдут обучаться филологической специальности за свой счет, поскольку эта специальность не приносит таких доходов, как, например, нефть и газ.

Президент призвал министра устранить противоречия и «навести порядок» в этом вопросе. «Мы сейчас вносим изменения в эту методику», — ответил глава Минобрнауки. «Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили», — отреагировал Путин.

Ранее, 22 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток настойчивости в решении научных вопросов. Сенатор посоветовала министру отслеживать потребности ученых и указала на то, что ведомство должно теснее сотрудничать с представителями РАН, руководителями вузов.

Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 года. Ранее он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе Российской академии наук (РАН) для управления академическим имуществом.

Источник: Газета Известия