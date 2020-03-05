Путин рассказал историю создания «Искандеров»

5 марта 2020     30
Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер». Девятый эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в четверг, 5 марта.

По словам главы государства, «пришла группа молодых людей» «в институт в один наш и сделали «Искандер».

«Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал глава государства.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать и объяснил причины убыли населения в стране.

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Источник: Газета Известия

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