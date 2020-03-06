Путин рассказал о возможностях проведения социально ориентированной политики

6 марта 2020     15
Путин рассказал о возможностях проведения социально ориентированной политики

В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателями фракций Государственной думы.

«У нас сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни», — цитирует президента 6 марта «РИА Новости».

Путин отметил, что социальная политика необходима для поддержки семейных ценностей, защиты детей, достойного уровня жизни пенсионеров и для обеспечения всеобщего доступа к образованию и здравоохранению.

«Высокие стандарты здесь должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах», — подчеркнул он.

На встрече с парламентариями Путин также затронул тему о недопустимости новых попыток «раскачки» страны, а также упомянул о консолидирующей идее обновленной Конституции России.

2 марта глава российского государства внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

Источник: Газета Известия

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