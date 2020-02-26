Путин рассказал о нехватке времени на просмотр шоу о разводах и тестах ДНК

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет возможности смотреть российское телевидение. О нехватке времени на просмотр телешоу глава государства сообщил, отвечая на вопрос во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

К российскому лидеру обратился спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он рассказал Путину о жалобе учителей на программы центрального телевидения, которые мешают их образовательной работе. «Эти программы, показывающие бесконечные разводы, дележ в судах имущества, дошли до тестов ДНК, когда женщина приглашает трех-четырех мужчин для установления отцовства. Это всю нашу работу воспитательную нивелирует», — передал Мухаметшин слова преподавателей.

«У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть все это, и я не смотрю, но люди-то смотрят. Понимаю, о чем они говорят, и я с ними солидарен», — ответил Путин. Он подчеркнул, что согласен с точкой зрения учителей. Президент добавил, что постарается повлиять на эту ситуацию настолько, чтобы «это не выглядело как вмешательство со стороны государства в деятельность СМИ».

В ноябре 2019 года Путину рассказали о том, что в программах на телевидении выступают эксперты, которые оскорбляют другие народы, в том числе курдов. Российский лидер назвал ахинеей высказывания таких аналитиков. В 2017 году Путин признался, что предпочитает смотреть телеканал «Культура». По словам главы государства, ему интересно смотреть этот канал, когда у него находится время.

Источник: Лента.Ру