Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан», — напомнил он. «И мы этого не допустили», — констатировал президент.

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Путин признал, что мировой кризис негативно отразился на состоянии страны, но власти к этому не причастны. «Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», — объяснил он.

Пик всемирного экономического кризиса пришелся на осень 2008-го. В России из-за этого упали цены на нефть и ВВП — на рекордные 7,8 процента. Тогда на борьбу с последствиями было выделено 10 триллионов рублей.

До этого кризис неплатежей возник в России в первой половине 1990-х. При переходе к рыночной экономике и открытии границ для иностранных товаров многие отечественные продукты оказались неконкурентоспособными и лишились спроса. Чтобы поддержать отечественные предприятия, Банк России начал выдавать им кредиты, которые оказались ничем не обеспечены. В конечном итоге это привело к гиперинфляции и дефолту по основным видам государственных долговых обязательств. Тогда же правительство отказалось от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару.

Источник: Лента.Ру