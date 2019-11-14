Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России

14 ноября 2019     7
Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России

Инвестиционная привлекательность России, в том числе российского рынка ценных бумаг, увеличивается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС в Бразилиа. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает «РИА Новости».

Путин напомнил, что в октябре Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. А по итогам первого квартала 2019 года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов.

Путин заметил, что Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и добавил, что в 2018 году товарооборот только с государствами БРИКС вырос на 22,5% и превысил $125 млрд.

24 октября сообщалось, что Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, отражающим сложность ведения предпринимательской деятельности.

Источник: Газета Известия

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