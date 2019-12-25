Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

25 декабря 2019     18
Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 25 декабря, на официальном портале правовой информации.

Ранее в ноябре появлялась неподтвержденная информация о том, что Савченко был уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую в сентябре полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам.

В то же время, по другой информации, Савченко сам подал соответствующий рапорт в связи с выходом на пенсию.

Инцидент произошел 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Сотрудники УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов и Максим Веялко пришли туда для задержания Смирнова по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, полицейский был намерен получить от гражданина без документов 1 тыс. рублей.

Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу по своим коллегам из табельного оружия. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали

В этот же день было возбуждено уголовное дело. 20 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Смирнова на три месяца.

Источник: Газета Известия

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