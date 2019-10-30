Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил. Об этом в среду, 30 октября, сообщает ТАСС.

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Процесс разведения сил в Донбассе российский лидер назвал «не таким уж сложным вопросом», отметив, что он, однако, тянется годами.

«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет, я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», — приводит агентство слова президента.

29 октября у линии соприкосновения в Донбассе начался отвод сил, предусмотренный Минскими соглашениями. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что отвод сил начался в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В знак готовности стороны запустили сигнальные ракеты. Отвод начался в Золотом, через несколько дней он должен начаться в Петровском (подконтролен самопровозглашенной ДНР).

При этом разведение сил и средств в Золотом произошло лишь 29 октября, несмотря на заключенные договоренности в начале месяца. Этому предшествовала поездка президента Украины Владимира Зеленского в населенный пункт, где глава государства побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. Диалог с одним из националистов прошел на повышенных тонах. Украинский президент попросил радикалов не мешать разведению войск в поселке.

Источник: Газета Известия