Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

30 октября 2019     20
Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на юго-востоке Украины, где должно произойти разведение сил. Об этом в среду, 30 октября, сообщает ТАСС.

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Процесс разведения сил в Донбассе российский лидер назвал «не таким уж сложным вопросом», отметив, что он, однако, тянется годами.

«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет, я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», — приводит агентство слова президента.

29 октября у линии соприкосновения в Донбассе начался отвод сил, предусмотренный Минскими соглашениями. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что отвод сил начался в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В знак готовности стороны запустили сигнальные ракеты. Отвод начался в Золотом, через несколько дней он должен начаться в Петровском (подконтролен самопровозглашенной ДНР).

При этом разведение сил и средств в Золотом произошло лишь 29 октября, несмотря на заключенные договоренности в начале месяца. Этому предшествовала поездка президента Украины Владимира Зеленского в населенный пункт, где глава государства побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. Диалог с одним из националистов прошел на повышенных тонах. Украинский президент попросил радикалов не мешать разведению войск в поселке.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские школьники раскрыли отношение к Путину
Российские школьники раскрыли отношение к Путину

Российские школьники раскрыли отношение к российским политикам. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», результаты которого поступили …


Севастопольцы выступают против стоянки мусоровозов
Севастопольцы выступают против стоянки мусоровозов

Для жителей Ялты установят 200 дополнительных контейнеров раздельного сбора мусора. Сейчас около 17% твёрдых бытовых отходов ЮБК отправляются на переработку, …


Вести Севастополь 30.10.2019
Вести Севастополь 30.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Общественные слушания по проекту бюджета. На что Севастополь планирует потратить более ста миллиардов рублей и какие …


Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами
Путин усомнился в способности Зеленского справиться с националистами

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет справиться с националистами, находящимися в районах на …


Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии
Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии

Депутаты Феодосийского городского совета единогласно назначили главой администрации города Сергея Бовтуненко. Об этом Крыминформу сообщила председатель Феодосийского горсовета Анжела Сердюкова. «Конкурс состоялся. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты