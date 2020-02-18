Путин утвердил Александра Макарова в должности замглавы ГУСП России

18 февраля 2020     18
Путин утвердил Александра Макарова в должности замглавы ГУСП России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Александра Макарова на должности заместителя начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) России. Данный указ главы государства был опубликован во вторник, 18 февраля, на официальной странице интернет-портала правовой информации.

«Назначить Макарова Александра Борисовича заместителем начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в тексте документа.

ГУСП создано для выполнения президентом Российской Федерации полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации и является военизированной организацией. Состав руководства и заместителей государственной структуры утверждается лично Владимиром Путиным. С 7 апреля 2015 года начальником ГУСП является Александр Линец.

Организация образована указом президента от 5 января 1994 года, сменив предыдущее название федерального органа «Управление планирования и реализации специальных программ Администрации президента Российской Федерации».

Источник: Газета Известия

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