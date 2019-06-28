Путь к Шереметьево затопило

28 июня 2019     10
Путь к Шереметьево затопило

Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево затопило из-за дождей. Об этом сообщается на официальной странице Шереметьево во «Вконтакте».

«Сегодня, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево 1», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта. Речь идет об участке дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Для того, чтобы попасть в аэропорт, путешественникам посоветовали воспользоваться аэроэкспрессами и далее подземными поездами для передвижения между терминалами.

Как сообщается в Telegram-канале «Московские новости», из-за случившегося пассажиров Шереметьево стали перевозить в аэропорт на газелях. На ролике видно, как люди едут стоя в открытом кузове грузовика.

По данным радиостанции «Говорит Москва», причина затопления дорог — затянувшийся ремонт и неработающие ливневки.

Ранее в июне российские туристы назвали аэропорт Шереметево имени А.С. Пушкина лучшим в Москве. За него проголосовали 39 процентов опрошенных.   На втором месте оказался аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева (28 процентов), а на третьем — Домодедово имени М.В. Ломоносова (21 процент).

Источник: Лента.Ру

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