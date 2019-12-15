Пухлый кот вмешался в обзор тушенки

15 декабря 2019     10
Пухлый кот вмешался в обзор тушенки

Пухлый кот вмешался в обзор белорусской тушенки. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Двач».

На кадрах видно, как мужчина начинает открывать банку с тушенкой на улице, поставив ее на пень. В это время кот прыгает к еде и мяукает. Автор видео просит животное уйти, но кот продолжает попадать в кадр. В результате мужчина покормил кота, однако отметил, что это не его животное.

Ранее сообщалось о коте по кличке Кекс, который забрался в посылку и восемь дней прожил в ящике без воды и пищи. Получатель обнаружил внутри посылки кота, который остался жив, но страдал от сильного обезвоживания.

Источник: Лента.Ру

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