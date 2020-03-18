Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

18 марта 2020     9
Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) закрывает границу с Украиной с полуночи 21 марта из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина в среду, 18 марта.

Пушилин считает, что ситуация с распространением коронавируса на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением граждан этой страны из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где выявлены «тысячи зараженных».

Он напомнил, что у жителей ДНР, которые находятся на территории, подконтрольной Украине, еще есть время вернуться домой. «Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей», — добавил политик.

По словам Пушилина, на сегодняшний день в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заболевания пневмонией COVID-19.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе коронавирусом заразились о 12 человек. В тот же день в минздраве ДНР сообщили, что в самопровозглашенной республике госпитализировали только одного пациента с подозрением на COVID-19, но его состояние удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Других пациентов с подозрением на коронавирус нет.

В тот же день правительство Украины временно приостановило работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничило функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

11 марта власти Украины ввели карантин по всей стране до 3 апреля, а с 18 марта действует запрет на работу ресторанов, торговых центр, кафе и кинотеатров. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

По данным международной статистической Worldometers на 18 марта, на Украине SARS-CoV-2 заразились 14 человек, двое погибли.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса
Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) закрывает границу с Украиной с полуночи 21 марта из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, …


Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи
Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова на должность заместителя главы Минкомсвязи. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со …


Фигуристы Тарасова и Морозов находятся на добровольном карантине после приезда из США
Фигуристы Тарасова и Морозов находятся на добровольном карантине после приезда из США

22:14 Трёхкратный призер чемпионатов мира в парном фигурном катании Евгения Тарасова заявила, что она и её партнер Владимир Морозов находятся …


Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времён конца войны
Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времён конца войны

22:26 Со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19, …


Государство поможет с установкой памятников ветеранам Севастополя, умершим до 2014 года
Государство поможет с установкой памятников ветеранам Севастополя, умершим до 2014 года

Родственники ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получают помощь из федерального бюджета на установку памятников на могилах участников войны. Но …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты