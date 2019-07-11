Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации. Об этом «Известиям» рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

По его словам, по состоянию на 8 июля еще 15,5 тыс. жителей ДНР подали заявления на получение паспорта РФ. Кроме того, более 22 тыс. человек были проконсультированы по данному вопросу сотрудниками миграционной службы.

По словам Пушилина, упрощение выдачи российских паспортов имеет большое значение для населения неподконтрольных Киеву территорий.

«Для каждого из них, для всех нас такая возможность — это счастье, которое сложно понять тем, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса», — заявил глава ДНР.

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Источник: Газета Известия