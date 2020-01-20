Пушков заявил о понимании Меркель ключевой роли РФ в ливийском урегулировании

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не сомневается в роли Москвы в ливийском урегулировании. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, германские СМИ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку «не допустить нового триумфа России».

Также он отметил, что Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но вряд ли она сомневается в том, что Москва играет ключевую роль в ливийском процессе.

19 января в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине открылась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Она продолжалась около пяти часов.

В ней приняли участие госсекретарь США Майк Помпео, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон.

Кроме того, присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта и Алжира.

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в итоге был согласован документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, «включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня», указал Лавров.

Кроме того, присутствует раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон к природным богатствам.

18 января генеральное командование ЛНА дало поручение Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии прекратить экспорт нефти из портов Брега, Рас-Лануф, Харига, Зуейтина и Сидра.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет Хафтара.

Источник: Газета Известия