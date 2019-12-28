Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

28 декабря 2019     18
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обещанию президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией не суждено сбыться, особенно после решения Вашингтона ввести санкции против строительства «Северного потока – 2» и в связи с предвыборной риторикой.

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока – 2» не оставили от них камня на камне», — написал Пушков в своем Twitter.

Он также добавил, что в предвыборный период в США улучшение отношений между российской и американской сторонами «тем более невозможно».

Трамп заявлял о необходимости налаживания отношений с Россией, выступая в июле на молодежной конференции. Он отметил, что «с Россией очень трудно вести дела, но нужно, у нее есть ядерная мощь, и это большая страна».

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.

20 декабря Пушков заявил, что единственным возможным ответом на новые санкции США из-за газопровода «Северный поток – 2» может стать угроза ответных мер, на которую Берлин не решится.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации, однако против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия

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