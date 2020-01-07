Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака

7 января 2020     13
Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США выводить войска из Ирака, несмотря на требования Багдада.

По мнению сенатора, действия Вашингтона говорят о фактической оккупации Ирака.

«Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ – отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США», – написал Пушков 7 января в Twitter.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией, возглавляемой США, о борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Багдад потребовал вывода иностранных военных из страны и подал жалобу в ООН на действия США.

Причиной стала атака американских военных по багдадскому аэропорту, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани.

6 января СМИ со ссылкой на письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили сообщили о готовности коалиции вывести военный контингент из Ирака в знак уважения к требованиям и суверенитету этой страны.

В Пентагоне заявили, что американские военные Ирак не покинут, а в ВС США публикацию письма назвали ошибкой.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака
Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США выводить войска из Ирака, несмотря на требования Багдада. …


Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая …


Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

00:38 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня


Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки. Как рассказал …


Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты