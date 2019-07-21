Пушков назвал СМИ Британии «спецами по фейк ньюз» из-за статьи о танкере

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию британского издания Sunday Mirror, в которой говорилось о якобы причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Сенатор напомнил, что ранее в Лондоне утверждали, что Москва совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
«Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 21 июля.
Ранее публикацию прокомментировал также член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, США и Великобритания придумали «очередной бред».
Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.
По словам представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.
Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить судно.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
Звезду «Лары Крофт» ударили ножом
В китайском городе Чжуншань, провинция Гуандун, ранен гонконгский актер Саймон Ям. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Инцидент …
|
В понедельник в Севастополе перекроют рейд ровно в 8:30
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили время перекрытия рейда через Севастопольскую бухту в дни проведения репетиций парада …
|
Мусульманка удивила жюри конкурса «Мисс Англия» своим купальником
Участница конкурса красоты, мусульманка Айша Хан удивила жюри “Мисс Англия” необычным выбором купальника. В ходе отбора девушка не стала надевать …
|
В Коктебеле открылся фестиваль "In Vino Veritas"
На III Крымском фестивале вина и гастрономии свою продукцию представили местные производители вина и сыра. Этногастрономический форум проходит на деньги …
|
День ВМФ в Севастополе начнётся с выстрела пушки
28 июля военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты, посвящённый Дню Военно-морского флота России, откроет холостой выстрел из 36-фунтовой корабельной пушки. …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!