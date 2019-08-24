Пушков ответил на обещание Украины поднять флаг над Владивостоком

24 августа 2019     18
Пушков ответил на обещание Украины поднять флаг над Владивостоком

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Высказывание Омеляна было сделано в ответ на запись президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. В ней глава государства отметил, что «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

«Киевским политикам не об отношениях России и «большой семерки» надо думать и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной», — написал парламентарий в своем Twitter в субботу, 24 августа.

По мнению Пушкова, в Киеве «напрасно возбудились». Как объяснил политик, когда Макрон говорит о «единой Европе от Лиссабона до Владивостока», то думает об Украине меньше всего.

«Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать не способна», — подытожил сенатор.

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.

Источник: Газета Известия

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