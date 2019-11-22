Пушков оценил апелляцию Киева на решение по «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2», назвав украинские намерения «арьергардным боем» (Тыловой бой — Ред.).

По его словам, киевским властям стоит думать не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт Украина может потерять больше, чем приобрести, цитирует Twitter Пушкова «РИА Новости».

21 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на решение Дании по газопроводу «Северный поток – 2».

Ранее в этот день вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что «Северный поток – 2» заработает в 2020 году. В каком месяце должен произойти запуск газопровода, вице-премьер не уточнил. На данный момент работы завершены на 80%.

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Российская компания назвала взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах обязательным условием для продления контракта. Однако Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

Источник: Газета Известия