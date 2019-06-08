Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

8 июня 2019     17
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Алексей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.

По словам Пушкова, «Нафтогаз» находится «не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

«Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что «Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет», передает «Газета.ру».

7 июня «Нафтогаза» назвал трехсторонние переговоры с участием представителей Евросоюза и «Газпрома» единственным возможным вариантом диалога.

При этом он заявил, что Киев всегда готов к обсуждению вопроса транзита топлива через территорию Украины.

В тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры, которые позволят снизить цену на топливо для потребителей. Однако он высказался за прямые переговоры с Киевом.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов.

Источник: Газета Известия

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