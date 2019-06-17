Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

17 июня 2019     7
Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.

«По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — написал Пушков 17 июня в своем Twitter.

Twitter Алексея Пушкова

Ранее о том, что в Дуде говорит историческое чувство обиды, заявил и российский телеведущий Владимир Соловьев.

Источник: Газета Известия

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