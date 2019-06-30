Пушков посчитал пиаром встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей. Сенатор отметил, что американский лидер соблюдает все законы «нон-стоп шоу».

«Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все», — написал Пушков в Twitter 30 июня.

Сенатор отметил, что если американский президент не станет ничего решать, то «хотя бы сделает эффектный ход».

Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе в воскресенье, 30 июня. Главы государств пожали друг другу руки при этом находясь по разные стороны от демаркационной линии. После этого Трамп пересек границу Северной Кореи, таким образом став первым действующим президентом Соединенных Штатов, оказавшимся на территории страны. Он отметил, что это является для него «огромной честью».

До этого КНДР посещали два бывших американских лидера — Джимми Картер (в 1994 году и 2010 году) и Билл Клинтон (в 2009 году).

Ким Чен Ын также перешел линию и оказался на территории Южной Кореи. Он выразил надежду, что страны преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

Источник: Газета Известия