Пушков прокомментировал высказывание Климкина о Параде Победы 9 мая

9 марта 2020     13
Пушков прокомментировал высказывание Климкина о Параде Победы 9 мая

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Параде Победы в Москве. Об этом он написал в понедельник, 9 марта, на своей странице в Twitter.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но [министр иностранных дел Украины Вадим] Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — отметил российский сенатор.

8 марта Павел Климкин в интервью порталу «Обозреватель» рассказал о том, что приезд мировых лидеров в Москву на военный парад, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, станет катастрофой для Украины. По его мнению, президент России Владимир Путин может провести ряд неофициальных договоренностей, которые могут затрагивать интересы Украины, с представителями других государств.

29 февраля Пристайко заявил о том, что в стране не собираются праздновать 9 Мая. Представители партии «Оппозиционная платформa — За жизнь» осудили данную позицию главы ведомства.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Источник: Газета Известия

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