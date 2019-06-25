Пушков рассказал о дальнейшей судьбе России в ПАСЕ

25 июня 2019     11
Пушков рассказал о дальнейшей судьбе России в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 24 июня прошло голосование за документ, который гарантирует соблюдение прав национальных делегаций. Российский сенатор Алексей Пушков оценил документ и рассказал, как он отразится на России.

Так по его словам, Москва с 2014 года боролась за отмену санкционных мер в отношении своей делегации и этот документ может означать победу российской позиции. При этом Пушков отметил желание ПАСЕ вернуть Россию в свой состав.

В это же время сенатор допустил сохранение ограничений для отдельных лиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пора в ПАСЕ: Москве открывают путь в ассамблею»

Источник: Газета Известия

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