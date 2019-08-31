Пушков рассказал о «поющих в одну дуду» Зеленском и Дуде

31 августа 2019     6
Пушков рассказал о «поющих в одну дуду» Зеленском и Дуде

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные 31 августа после встречи с главой Польши Анджеем Дудой. На пресс-конференции после переговоров лидер назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым и несущим в себе угрозы всей Европе.

«Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле «Северный поток—2» не представляет угрозы Европе», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, Киев просто боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США.

«Вся «угроза» — только для их карманов. Европа тут ни при чем», — добавил Пушков.

Переговоры Зеленского и Дуды прошли в Варшаве 31 августа. По словам украинского президента, в вопросах строительства «Северного потока—2» Украина говорит с Польшей «одним голосом». Глава государства добавил, что страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и за сотрудничество между Польшей, Украиной и США в этом вопросе.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

21 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен, так как Европа заинтересована в российском газе.

Источник: Газета Известия

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