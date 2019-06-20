ПЦУ высказалась по поводу раскола украинской церкви

Собрание, проведенное в четверг, 20 июня, почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) Филаретом, не может называться собором. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.

«Их решения являются изначально ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова, не порождают юридических последствий и не подлежат выполнению», — говорится в сообщении.

Там добавили, что, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), поместный собор может быть созван патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом только вместе со Священным синодом УПЦ, а не единолично. «Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и украинского народа», — подчеркнули в митрополии ПЦУ.