Пытавшийся похитить девочку педофил в Иркутске отправлен психбольницу

3 марта 2020     13
Пытавшийся похитить девочку педофил в Иркутске отправлен психбольницу

Мужчина, похитивший в Иркутске ребенка, которого случайно спас школьник, помещен в психиатрическую больницу для принудительного лечения. Об этом говорится в сообщении местного управления СК РФ, опубликованном 3 марта.

«Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Иркутска. В настоящее время по решению суда мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2001 года мужчина дважды отбывал срок за совершение преступлений сексуального характера, последний из которых завершился в марте 2017 года.

Инцидент произошел 23 ноября 2019 года в Иркутске. Десятиклассник Вячеслав Дорошенко увидел, как злоумышленник заталкивает девочку в машину, и стал звать на помощь. Вместе с находившимся неподалеку местным жителем Глебом Сизых они догнали автомобиль и спасли ребенка. Преступника задержали через несколько часов и арестовали. Региональное управление МВД наградило обоих спасителей девочки.

Источник: Газета Известия

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