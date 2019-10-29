Пьяный Бен Аффлек прошелся по Лос-Анджелесу в маске черепа

29 октября 2019     20
Пьяный Бен Аффлек прошелся по Лос-Анджелесу в маске черепа

Американский актер Бен Аффлек был замечен на улице Лос-Анджелеса в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщил портал TMZ в понедельник, 28 октября.

Актер в маске черепа посетил вечеринку в честь Хэллоуина. После нее он чуть не упал на проезжую часть, однако сумел ухватиться за машину и устоять на ногах. Кроме того, Аффлека в тот вечер заметили в казино, где он умудрился выиграть $1,5 тыс.

В 2018 году актер спустя несколько месяцев после лечения от алкозависимости вновь оказался в реабилитационном центре.

Бен Аффлек борется с алкогольной зависимостью с 2001 года.

6 октября Аффлек и актриса Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе. Пара рассталась в июне 2015 года, при этом бывшие супруги договорились вместе воспитывать троих общих детей. СМИ тогда писали, что семья распалась из-за пристрастия Аффлека к алкоголю и азартным играм.

Источник: Газета Известия

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