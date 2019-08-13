Пьяный игрок в пелоту загрыз живого петуха и попал под суд

13 августа 2019     21
Пьяный игрок в пелоту загрыз живого петуха и попал под суд

Члену французской команды по баскской пелоте, который загрыз петуха, грозит крупный штраф. Об этом сообщает издание The Guardian.

Защитники животных обратили внимание на видео, в котором французский пелотари Биксант Ларральд (Bixente Larralde) с улыбкой откусывает голову живому петуху. По всей видимости, кадры сняты в июне во время застолья после чемпионата по пелоте в Аспаррене, в котором победил брат спортсмена.

Действия Ларральда вызвали гнев и осуждение общественности. Под петицией на сайте MesOpinions, призывающей лишить его спонсорской поддержки и выгнать из команды, подписались более 29 тысяч человек. Фонд Бриджит Бардо объявил о намерении добиваться, чтобы спортсмена привлекли к ответственности. К судебному преследованию обещает присоединиться организация 30 Millions d’Amis.

По словам Ларральда, он понимает, что кусать петуха было «ошибкой, и так делать плохо». Во Франции жестокое обращение с животными наказывается штрафом на сумму до 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей).

Баскская пелота — национальный баскский вид спорта. Во время игры спортсмены-пелотари, вооруженные изогнутыми битами, метают в девятиметровую стену жесткий каучуковый мячик и по очереди отбивают его. В 1900 году состоялся единственный олимпийский матч по пелоте. Золотую медаль получила команда Испании.

В июле сообщалось, что в Великобритании суд оштрафовал двух мужчин, которые съели сырую белку на лондонском веганском рынке. По словам прокурора, они делали это на глазах у прохожих, среди которых был ребенок, и не обращали внимания на замечания.

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Источник: Лента.Ру

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