Пятилетний ребенок в Коми умер в саду во время тихого часа

В Коми пятилетний ребенок умер в детском саду во время тихого часа, сообщает в четверг, 31 октября, «РИА Новости» со ссылкой на представителя следственного управления республиканского СК РФ.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

По данным региональных СМИ, трагедия произошла в детском саду №11 города Ухта.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что пятилетняя девочка умерла в Турции, упав с электровелосипеда и ударившись головой о камни.

Источник: Газета Известия