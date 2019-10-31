Пятилетний ребенок в Коми умер в саду во время тихого часа

В Коми пятилетний ребенок умер в детском саду во время тихого часа, сообщает в четверг, 31 октября, «РИА Новости» со ссылкой на представителя следственного управления республиканского СК РФ.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
По данным региональных СМИ, трагедия произошла в детском саду №11 города Ухта.
Ранее, 19 октября, сообщалось, что пятилетняя девочка умерла в Турции, упав с электровелосипеда и ударившись головой о камни.
Источник: Газета Известия