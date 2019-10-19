Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции

В турецком Кемере погибла 5-летняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.

По данным агентства, незадолго до происшествия семья девочки — мама, папа и старший брат — решила отправиться в каньон Гейнюк, а чтобы добраться до места арендовала трехместный электрический велосипед. Маршрут пролегал по горной дороге. Отец семейства не справился с управлением, и велосипед съехал с трассы.

Все семья отделалась ушибами, однако девочка ударилась головой о камни и получила тяжелые травмы.

Пострадавших россиян заметил проезжавший мимо местный житель, он помог им добраться до больницы. Однако спасти девочку медикам не удалось.

Официального подтверждения от российских дипломатов пока не последовало.

Ранее в конце сентября двое детей из Екатеринбурга получили ожоги на турецком курорте — во время вечернего кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил зрителей горящим маслом.

Источник: Газета Известия