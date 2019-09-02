Пятые сутки горит мусорный полигон под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области в районе города Красный Сулин пятые сутки пожарные не могут справиться с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов. Пожар начался еще 29 августа.

Как отмечает RostovGazeta, сначала была информация, что огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Позже пришли данные, что на свалке происходит тление на площади 400 кв. м. Сейчас тление продолжается.

Пострадавших в результате случившегося нет, помощь медиков никому не понадобилась. Причины уточняются.

Источник: Газета Известия