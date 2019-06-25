Пятый день акций протеста завершился в Тбилиси

Пятый день митингов протеста в Тбилиси завершился шествием и выстраиванием живой цепи вокруг здания администрации правительства. Об этом сообщило в понедельник, 24 июня, «РИА Новости».

«Мы продолжим свой протест завтра, в 19.00», — цитирует агентство обращение одного из организаторов к собравшимся.

Отмечается, что митингующие требовали отставки главы МВД и освобождения задержанных в ходе протестов активистов. Задержаний и потасовок в ходе митинга в понедельник вечером не было.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий.

В центре столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у здания парламента попыткой массового переворота. Спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей.

Источник: Газета Известия