Пятый фестиваль национальных искусств состоялся в Самаре

В саратовском Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова прошел гала-концерт Пятого открытого городского фестиваля национальных искусств «В семье единой».

Число его участников в этом году составляет около 1,5 тыс. человек.

На празднике были представлены рисунки, блюда национальной кухни и творческие номера, посвященные культурам различных народов: белорусов, мордвы, татар, латышей, евреев, немцев, грузин, таджиков, узбеков, башкир, русских, казахов, чувашей, цыган, армян, азербайджанцев и чеченцев, передает ИА «Взгляд-инфо».

Фестиваль является частью программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании».

Источник: Газета Известия