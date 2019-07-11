Пять катеров Ирана пустились в погоню за британским танкером

11 июля 2019     20
Пять катеров Ирана пустились в погоню за британским танкером

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и попытались его остановить. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Персидском заливе. Иранские корабли приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер сопровождал фрегат Королевского флота Великобритании, который направил орудия на катера и приказал им пропустить британское судно. Иранские моряки подчинились.

В США утверждают, что у них есть видеозапись инцидента. Во время погони над проливом пролетал самолет, с борта которого и была произведена съемка. Американская сторона пока не предоставила кадры произошедшего.

9 июля Иран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Танкер был перехвачен 4 июля во время перевозки двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка Арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

Источник: Лента.Ру

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