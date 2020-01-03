Пять нидерландских фирм получили посылки с бомбами

Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за последнюю неделю.

Как сообщает издание NL Times, ни одна из них не взорвалась. Взрывчатка была доставлена на две заправки, в отель, на предприятие по продаже автомобилей и в агентство недвижимости.

На сопроводительных письмах был помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой фирмы. 2 января бомба была найдена уже в штаб-квартире CIB в Роттердаме.

Правоохранители разыскивают подозреваемых. Власти призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB.

Ранее американец Цезарь Сейок, рассылавший по почте бомбы противникам президента США Дональда Трампа, был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Источник: Газета Известия