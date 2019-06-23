Пять человек погибли в результате аварии в Забайкальском крае

23 июня 2019     46
Пять человек погибли в результате аварии в Забайкальском крае

Пять человек погибли, еще четверо получили ранения в результате ДТП, которое произошло в субботу, 22 июня, на федеральной трассе в Читинском районе Забайкальского края.

Инцидент произошел приблизительно в 22:00 (16:00 по мск). Согласно предварительным данным, автомобиль Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения столкнулся с Toyota Camry.

«Пять человек погибли, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находящиеся в Toyota Camry», — говорится в сообщении регионального управления МВД, цитирует «РИА Новости».

В настоящий момент проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

19 июня рейсовый автобус попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Подмосковья, пострадали семеро человек: он на 25-м км трассы столкнулся со стоявшей в среднем ряду машиной «Газель».

Источник: Газета Известия

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