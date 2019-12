Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса

Как минимум пяти человек погибло, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе. Как сообщается в Twitter пожарной службы, трехэтажное здание загорелось ночью.

Отмечается, что до приезда пожарных несколько человек выпрыгнули из здания. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Для установления причин возгорания начали расследование.

8AM UPDATE: All agencies, @LasVegasFD Fire Investigators, @LVMPD Homicide & CSI & @CCCoroner investigators on scene investigating incident, this is STANDARD PROCEDURE for any fatal fire in @CityOfLasVegas. Total numbers now 5 fatalities, 13 injured, @RedCrossUtahNV 23 displaced. pic.twitter.com/2IFDf54z2D

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 21, 2019