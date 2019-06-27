Работница бара плюнула в сына Трампа

В Чикаго сотрудница бара плюнула в Эрика Трампа, который является сыном американского лидера Дональда Трампа. Об этом 25 июня в интервью изданию Breibart рассказал сам Эрик.

Он назвал инцидент «исключительно отвратительным поступком женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями». Помимо этого, в нападении он обвинил демократическую партию, у которой, по его словам, очень низкая культура.

«Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние», — заявил сын президента США.

В свою очередь компания, которой принадлежит бар, заявила, что ведет проверку инцидента и временно отстранила от работы провинившуюся сотрудницу.

23 июня сообщалось, что актер Роберт Де Ниро снялся в ролике, в котором обвинил Трампа в «сговоре» с Москвой.

Источник: Газета Известия