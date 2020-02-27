Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Минобороны показало видео, на котором запечатлена работа российского спецназа в реальных условиях. Кадры опубликованы РИА Новости.

Обстоятельства, при которых показанные кадры были сняты, не уточняется. На них видно, как спецназ атакует силы противников из снайперских винтовок и уничтожают автомобиль из гранатомета. Видеосъемка показана через прицел с прибором ночного видения.

Публикация была сделана специально ко дню Сил специальных операций Минобороны России, который отмечается ежегодно 27 февраля. Памятный день установлен указом президента России в 2015 году.

Источник: Лента.Ру