Рабочая группа по изменению Конституции обсудит процедуру голосования в ближайшее время

20 января 2020     13
Рабочая группа по изменению Конституции обсудит процедуру голосования в ближайшее время

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию в ближайшее время обсудит процедуру голосования, заявил 20 января глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, общероссийское голосование пройдет тогда, когда закон будет принят парламентом, причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным положениям.

«Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации», — приводит слова Клишаса ТАСС.

Ранее 20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию России. Текст законопроекта предусматривает запрет одному человеку занимать пост президента России больше двух сроков по шесть лет.

Кроме этого, премьер-министр и члены правительства страны будут назначаться президентом России только после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, а также их заместителей.

Президент же, согласно проекту, будет формировать Государственный совет России для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития».

Также в новом варианте Конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, а также гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.

В отношении права проект предусматривает, что РФ может не исполнять решения межгосударственных органов, если они приняты по международным договорам, в которых участвует страна, но противоречат российской Конституции.

Все предложенные Путиным изменения предлагается вынести на общероссийское голосование.

Источник: Газета Известия

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