Рабочие спасли коллегу от смертоносного питона

17 октября 2019     12
Рабочие спасли коллегу от смертоносного питона

В индийском городе Тривандрум, штат Керала, крупный питон попытался задушить рабочего, который был занят уборкой. Об этом сообщает сайт Devdicourse.

Крупный питон обернулся вокруг шеи 58-летнего рабочего Бхуваначандрана Наира (Bhuvanachandran Nair), когда он убирал территорию местного колледжа. Коллеги мужчины быстро спохватились и поспешили ему на помощь.

Видео спасения появилось в Twitter-аккаунте @s7tweets. На записи видно, как один мужчина держит змею за шею, а другой схватил рептилию за хвост и потянул ее, спасая коллегу от удушья. Когда им удалось снять рептилию, они положили ее в сумку и отдали сотрудникам службы лесного хозяйства.

Представители природоохранного ведомства отвезли питона в лес и отпустили его.

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Источник: Лента.Ру

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