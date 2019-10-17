Рабочие спасли коллегу от смертоносного питона

В индийском городе Тривандрум, штат Керала, крупный питон попытался задушить рабочего, который был занят уборкой. Об этом сообщает сайт Devdicourse.

Крупный питон обернулся вокруг шеи 58-летнего рабочего Бхуваначандрана Наира (Bhuvanachandran Nair), когда он убирал территорию местного колледжа. Коллеги мужчины быстро спохватились и поспешили ему на помощь.

Видео спасения появилось в Twitter-аккаунте @s7tweets. На записи видно, как один мужчина держит змею за шею, а другой схватил рептилию за хвост и потянул ее, спасая коллегу от удушья. Когда им удалось снять рептилию, они положили ее в сумку и отдали сотрудникам службы лесного хозяйства.

Представители природоохранного ведомства отвезли питона в лес и отпустили его.

Источник: Лента.Ру