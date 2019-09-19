Рабочий пострадал во время мойки локомотива в Саратове

Следственное управление на транспорте проводит проверку по факту происшествия в одном из депо Саратова. Мужчина упал во время мойки локомотива и получил множественные травмы.

По данным следствия, 42-летний рабочий находился на палубе локомотива и обтирал дизельное помещение. Внезапно у мужчины начались судороги, и он упал с палубы на бетонный пол. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами. Следователи опрашивают очевидцев и коллег потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Якутске рабочий погиб во время хлопка парогенератора.

Источник: Газета Известия