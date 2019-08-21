Радиоактивное хранилище в Татарстане ликвидируют за 32,5 млн рублей

В Татарстане ликвидируют радиоактивное хранилище. На реабилитацию территории непроектных хранилищ ЗАО Чистопольский часовой завод выделят 32,5 млн рублей.

Как уточняет Inkazan.ru со ссылкой на республиканское министерство природных ресурсов, контракт на работы уже заключен с «Росатомом» и ФГУП «РосРАО».

Специалисты извлекут радиоактивные отходы из хранилищ, расположенных на заводе и на территории Кубасского леса. Сначала материалы направят на временное хранение в специальный пункт в Казани, затем их приведут в соответствие с параметрами категории приемлемости и передадут национальному оператору по обращению с радиоактивными веществами.

На месте хранилищ планируется провести дезактивацию и контрольные замеры радиации.

Агентство напоминает, что площадь хранилища на территории завода – 250 кв. м, в лесу – 2,5 тыс. кв. м. Проект должны согласовать с органами местного самоуправления, федеральными, республиканскими службами и руководством завода.

Источник: Газета Известия