Разбившийся в Иране самолет оказался почти новым

8 января 2020     13
Разбившийся в Иране самолет оказался почти новым

Разбивший в Иране украинский самолет был практически новым. Об этом сообщает портал Flightradar, который отслеживает полеты.

По данным сайта, разбившийся самолет — это Boeing 737-800, а не 737 MAX, эксплуатация которого запрещена из-за нескольких катастроф. Отмечается, что лайнер был новым, когда его получила авиакомпания — «Международные авиалинии Украины» купили его в 2016 году.

Компания Boeing в настоящее время изучает данные о крушении пассажирского самолета Boeing 737 в Иране. «Мы в курсе сообщений прессы из Ирана, мы собираем информацию», — сообщил ее представитель РИА Новости.

Пока данных об обнаружении черных ящиков, которые могут прояснить причину катастрофы, не поступало. Как передает агентство ISNA, «Красный полумесяц» Ирана призывает людей не собираться у места крушения самолета.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей. По имеющейся информации, все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

Источник: Лента.Ру

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