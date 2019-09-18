Разведка США обнаружила доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

18 сентября 2019     20
Разведка США обнаружила доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Разведслужбы США обнаружили косвенные доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в американских спецслужбах.

По данным собеседника издания, за несколько часов до нападения разведка США зафиксировала необычную активность на военных базах на юго-западе Ирана, которая соответствует действиям при подготовке к ударам.

Также специалисты изучают сохранившиеся части дронов, спутниковые изображения с места атаки и сообщения, отправленные военными до и после нападения. Они помогут отследить траекторию полета и выяснить, была ли атака санкционирована официальными иранскими властями.

В Вашингтоне предполагают, что беспилотники были запущены из Ирана, а затем облетели Персидский залив с севера через воздушное пространство Ирака. Таким образом нападавшие хотели, скорее всего, обмануть американские средства слежения.

Несмотря на это, источник издания признает, что точных доказательств у США по-прежнему нет.

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13:57 — 16 сентября

17 сентября стало известно, что Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

В этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Источник: Лента.Ру

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