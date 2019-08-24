Развернутое в Москве полотно с флагами попало в книгу рекордов России

Полотно, развернутое во время флешмоба «Флаг-рекордсмен» в честь дня российского триколора в Москве, вошло в Книгу рекордов России как самое большое, содержащее изображение флагов муниципалитетов страны. Акция прошла на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа.

По словам эксперта Книги Александра Пересвета, общая суммарная площадь флагов, из которых составлено полотно, составляет 2541 кв. м. Он добавил, что это рекорд уже официально зарегистрировали.

Инициатива «Флаг-рекордсмен» была запущена в прошлом августе «Молодой гвардией» «Единой России» совместно с Московской областью. На протяжении целого года активисты из регионов РФ передавали полотна с гербами своих городов и общественных организаций.

«Эти полотна — символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием» — сказал глава «Молодой гвардии» Денис Давыдов, его слова приводит «РИА Новости».

День государственного флага отмечается в России 22 августа. Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году российскому триколору исполнилось 350 лет.

В выходные 24 и 25 августа празднования продолжатся. Для горожан и гостей столицы будут работать праздничные площадки парков, скверов, центральных улиц и площадей, где можно будет увидеть выступления оркестров в рамках фестиваля «Спасская башня», поучаствовать в исторических квестах и посмотреть представления.

Источник: Газета Известия