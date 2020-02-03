Раздвинутые ноги пассажирки бизнес-класса вызвали споры в сети

passengershaming / Instagram

Поза босоногой пассажирки самолета насмешила ее попутчиков и вызвала недоумение среди пользователей сети. Видеозапись происходящего на борту опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

В ролике неизвестная пассажирка бизнес-класса лежит поперек двух кресел, задрав ноги вверх и раздвинув их. Свои стопы она облокотила на закрытые шторки иллюминаторов. На следующем кадре видно, как ее попутчик смеется над увиденным.

Поведение анонимной туристки вызвало споры среди пользователей сети. «Она заплатила за это кресло и может делать в нем все, что угодно, если это не причиняет вред другим пассажирам. Возможно, она просто устала», — написала одна девушка. «Совершенно верно. Мне кажется, в этой ситуации она героиня», — согласился с ней другой комментатор.

Однако большинство посчитало позу путешественницы неприемлемой. «Покупка билета не дает возможности облокачивать голые ноги на стену. Это невоспитанно и противно», — отметила пользовательница. «Никто не хочет это видеть. Что не так с людьми? Как насчет уважения к окружающим?» — возмутился еще один читатель.

Источник: Лента.Ру