Раздельный сбор батареек в России захотели поощрять экономически

18 ноября 2019     8
Раздельный сбор батареек в России захотели поощрять экономически

В России предложили поощрять раздельный сбор батареек экономически. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает ТАСС.

Так, по его словам, стимулирование россиян скидками либо возвращением части стоимости товара является одним из способов популяризации раздельного сбора батареек. Кроме того, это можно «сделать модным, общепринятым в правилах поведения», отметил Буцаев.

«На примере батареек это может быть сделано в форме сбора батареек там, где они приобретаются. Когда собираются отработанные батарейки, предоставляется скидка на приобретение новых», — предложил Буцаев.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские сумоисты завоевали три медали с Кубка Европы
Севастопольские сумоисты завоевали три медали с Кубка Европы

На Кубке Европы по сумо среди мужчин и женщин, который завершился в Дзержинске Нижегородской области, севастопольцы получили три медали. Татьяна …


19 ноября на Сапун-горе перенесут Вечный огонь
19 ноября на Сапун-горе перенесут Вечный огонь

Торжественная церемония состоится 19 ноября в 16:00 у Обелиска Славы Мемориального комплекса «Сапун-гора». Перенос вызван проведением ремонтно-реставрационных работ к 75-ой …


Раздельный сбор батареек в России захотели поощрять экономически
Раздельный сбор батареек в России захотели поощрять экономически

В России предложили поощрять раздельный сбор батареек экономически. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает ТАСС. Так, …


«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»
«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не получал новых официальных писем от российского «Газпрома». Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил исполнительный директор компании …


В «Трезвой России» оценили идею сократить время продажи алкоголя
В «Трезвой России» оценили идею сократить время продажи алкоголя

19:09 Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «Известиями» прокомментировал инициативу «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) сократить на федеральном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты