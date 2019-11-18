Раздельный сбор батареек в России захотели поощрять экономически

В России предложили поощрять раздельный сбор батареек экономически. Об этом заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает ТАСС.

Так, по его словам, стимулирование россиян скидками либо возвращением части стоимости товара является одним из способов популяризации раздельного сбора батареек. Кроме того, это можно «сделать модным, общепринятым в правилах поведения», отметил Буцаев.

«На примере батареек это может быть сделано в форме сбора батареек там, где они приобретаются. Когда собираются отработанные батарейки, предоставляется скидка на приобретение новых», — предложил Буцаев.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Источник: Лента.Ру