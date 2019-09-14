Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

«Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней», — сказал музыкант в интервью сайту kp.ru, опубликованном в субботу, 14 сентября.

По словам продюсера, к Заворотнюк не пускают никого, кроме мужа.

Ранее, 13 сентября, СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».

Источник: Газета Известия